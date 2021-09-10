Оператора «Северного потока-2» предупредили о наказании за поставки газа

BNA: Nord Stream 2 AG накажут при начале поставок по «Северному потоку-2» без сертификата

Компании Nord Stream 2 AG, отвечающей за строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», грозит наказание, если поставки газа начнутся до сертификации ее в качестве независимого оператора. Об этом со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщает РИА Новости.

Представитель регулятора предупредил, что если требование разделения оператора транспортной сети и поставщика газа (анбандлинг) не выполняются на момент ввода в эксплуатацию, то имеется состав административного правонарушения.

По всей видимости, речь идет о поставках газа в объемах, превышающих половину мощности газопровода. Обновленная газовая директива Евросоюза (ЕС) требует, чтобы при наличии связи между поставщиком и оператором 50 процентов мощности были зарезервированы для независимых компаний. В случае с «Северным потоком-2» это требование невыполнимо, потому что «Газпром», согласно российскому законодательству, является монопольным экспортером газа по трубопроводам.

Заявку на признание себя независимым оператором Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», подала в конце июня. Она пытается доказать, что станет управлять «Северным потоком-2» без влияния российского монополиста. Решение по запросу пока не вынесено.

Позднее Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил требование «Газпрома» вывести «Северный поток-2» из-под действия газовой директивы ЕС, что снимало бы все вопросы по объему поставок. У российской компании еще остается право оспорить это решение.

Между тем немецкие чиновники считают, что единственным выходом из тупиковой ситуации станет продажа оператора третьей стороне, что гарантирует его независимость. Желание управлять газопроводом уже высказал руководитель Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Строительство обеих ниток газопровода завершилось утром в пятницу, 10 сентября. Для начала поставок следует провести пуско-наладочные работы и сертифицировать трубопровод.