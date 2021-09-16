Названы риски для России из-за высоких цен на газ в Европе

На европейский рынок может пойти газ из Азии или Африки, а после «панического взлета» цен наступит резкое снижение стоимости на топливо, такие риски в беседе с Ura.ru назвал президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

Кроме того, из-за всплеска цен Европа начинает усерднее продвигать идею об использовании возобновляемых источников энергии, отметил экономист. По его словам, это скажется на экспорте энергоресурсов из России. «Гораздо более рентабельным становится зеленая энергетика. В условиях подобных колебаний увеличится интерес к выработке альтернативной энергии», — считает Косой.

Европейские страны уже давно собираются перейти на возобновляемые источники энергии, но теперь под предлогом высоких цен на газ будут стремиться больше инвестировать в эту сферу, уверен эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на газ в Европе к России не имеет отношения. Также он добавил, что ситуация сбалансируются с запуском газопровода «Северный поток-2».

