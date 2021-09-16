В Британии начали останавливать заводы из-за высоких цен на газ

Американская компания CF Industries Holdings, которая производит удобрения, рассказала о вынужденной остановке двух своих производственных комплексов в Великобритании. Заявление появилось на сайте предприятия.

В сообщении сказано, что причиной являются высокие цены на природный газ. Компания пока не может спрогнозировать, когда производственные комплексы снова начнут работу. Заводы в основном производят аммиачно-нитратные удобрения. Из-за этого цены на них могут вырасти, считают эксперты.

Стоимость газа в Европе снизились до 800 долларов за тысячу кубометров, обрушившись после достижения рекордных показателей, фиксировавшихся в ходе торгов 15 сентября. Тогда цена поднималась выше 900 долларов.

Однако в ближайшие дни Европу ожидает похолодание, которое может привести к дальнейшему росту цены на газ, указывал в разговоре с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмечавшийся рост стоимости газа в Европе, подчеркнул, что рост цен по фьючерсам на топливо к России не имеет отношения. Также он добавил, что ценовые параметры сбалансируются с запуском газопровода «Северный поток-2».