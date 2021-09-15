Названы причины для новых рекордов цен на газ в Европе

Глава центра «Метео»: цены на газ в Европе могут превысить $1000 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе могут поставить новые рекорды из-за перспективы похолодания в регионе. Такую причину в разговоре с «Лентой.ру» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он не исключил, что стоимость газа сможет превысить отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров.

«Цены на газ поползут вверх, потому что в пятницу начнется похолодание в Европе: Варшава, Берлин, Копенгаген, Амстердам — вплоть до Северного моря. Это первое. Это потребует включения отопления, больше энергии, чтобы согреться», — заметил специалист.

По его словам, похолодание на пять-семь градусов можно ожидать уже в ближайшие несколько дней. В Варшаве, Берлине и Амстердаме температура опустится примерно до 15 градусов в дневные часы. «Сейчас там 20-23, и это будет достаточно заметно», — пояснил глава прогностического центра.

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Еще одна возможная причина — распространение высокого давления на запад Европы, на Северное море, где расположено большое количество ветроэнергетических установок. «Это означает, что ветры в Северном море по-прежнему будут слабые, и поэтому ветрогенерация не сможет помочь в этой ситуации», — объяснил специалист.

С весны стоимость газа в Европе выросла в четыре раза, 15 сентября они превышали отметку в 960 долларов за тысячу кубометров. За месяц топливо подорожало более чем в полтора раза, причем динамика последних дней говорит о панике: еще на прошлой неделе стоимость составляла порядка 700 долларов.