«Газпром» исключил поставки газа по «Северному потоку-2» с 1 октября

Миллер: поставки газа по «Северному потоку-2» 1 октября еще не начнутся

В «Газпроме» исключили, что поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся с 1 октября. Об этом сообщил глава корпорации Алексей Миллер, его слова приводит РИА Новости.

«Поставки газа по "Северному потоку-2" 1 октября еще не начнутся», — так он ответил на вопрос о том, могут ли поставки начаться уже с началом следующего месяца.

Ранее российские власти и представители «Газпрома» неоднократно утверждали, что поставки по «Северному потоку-2» начнутся до конца 2021 года.

«Северный поток-2» достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать, что займет несколько месяцев. Глава российского МИДа Сергей Лавров говорил, что возможность запустить проект появится не раньше 2022 года.

Ситуация вокруг газопровода разогнала цены на газ в Европе. С весны цены подскочили в четыре раза, вплотную приблизившись к критической отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров. Комментируя складывающуюся ситуацию, в Кремле указали, что рост цен по фьючерсам на топливо к России не имеет отношения.