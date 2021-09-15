Цены на газ в Европе подошли к критической отметке

Цены на газ в Европе подошли к тысяче долларов за тысячу кубометров

Скорость роста биржевых цен на газ в Европе и реакция на него властей свидетельствуют о том, что регион в начале осени вступил в полноценный газовый кризис. С весны цены подскочили в четыре раза, вплотную приблизившись к критической отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

За месяц топливо подорожало более чем в полтора раза, причем динамика последних дней говорит о панике. Еще на прошлой неделе цена подошла к отметке 700 долларов, а в среду, 15 сентября, поднялась выше 950 долларов за тысячу кубометров.

В ожидании «Северного потока-2»

Причиной таких настроений остается ситуация на рынке сжиженного природного газа (СПГ), где дополнительные объемы по-прежнему отправляются на азиатский рынок, а также ситуация вокруг газопровода «Северный поток-2».

В пятницу, 10 сентября, глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил, что строительство второй нитки завершено. Теперь остается только провести пуско-наладочные работы, которые уже стартовали на первой нитке, и сертифицировать газопровод.

964 доллара за тысячу кубометров максимальная цена в течение дня

Источники агентства Bloomberg не исключали, что поставки стартуют уже 1 октября, однако немецкий регулятор опроверг такую возможность. Пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф указал, что сертификация, несмотря на то, что документы уже поданы, займет от двух до четырех месяцев.

В России, по всей видимости, приготовились к максимальной задержке. По крайней мере, министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что разрешения выдадут только в начале 2022 года. При этом, по его мнению, нападки на проект со стороны его противников продолжатся.

Палки в трубу

О намерении существенно усложнить проект на этапе сертификации неоднократно заявляли в Киеве. В частности, глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон обвинял «Газпром» в преднамеренном провоцировании газового кризиса в Европе и отмечал, что ситуация должна учитываться в процессе выдачи разрешений европейскими регуляторами.

На выходных старший советник по энергетической безопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн пообещал, что Вашингтон будет пристально следить за процедурой, чтобы не допустить никаких послаблений в отношении проекта.

Исправить ситуацию могло бы увеличение транзита через Украину, однако «Газпром» отказывается поставлять больше, чем прописано в контракте. Украинская ГТС способна прокачивать более 100 миллиардов кубометров в год. В настоящее время поставки идут на уровне 40 миллиардов кубометров. Кроме того, после взрыва на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем так и не восстановились поставки по газопроводу Ямал — Европа.

Зарегулировали

На этом фоне в Европе объем газа в газохранилищах находится на многолетних минимумах, и пополнить его неоткуда. Новым негативным фактором оказались экологические реформы. Направить дополнительные объемы в хранилища и не допустить взрывного роста цен можно было бы с помощью разового увеличения угольной генерации. Однако закрытие угольных станций исключило такую возможность. Например, в Великобритании в эксплуатации остались всего две угольные ТЭС, их мощностей не хватает.

В результате власти Испании 14 сентября экстренно ограничили прибыль энергетических компаний и индексацию тарифов на газ. Эксперты не исключают, что этому примеру последуют и другие страны, столкнувшиеся с проблемой. Особенно если выработка энергии на ветряных электростанциях продолжит страдать из-за слабого ветра, установившегося в последнее время.

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Российские власти отказываются признавать свою ответственность по поводу проблем на газовом рыке в Европе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ситуация может нормализоваться после запуска «Северного потока-2».

При этом даже после начала поставок по новому маршруту остается вопрос заполняемости трубы. Высший земельный суд Дюссельдорфа отказался исключить газопровод из-под действия обновленной газовой директивы ЕС. Это означает, что либо оператор проекта Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», должен стать независимым, либо 50 процентов объема будут зарезервированы под другого поставщика.

Действующее российское законодательство определяет «Газпром» как монопольного экспортера российского газа по трубопроводам. Таким образом, либо какая-то из сторон пойдет на уступки, либо прокачка будет в два раза ниже запланированной, а значит, дефицит газа в Европе сохранится.