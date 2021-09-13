Спасение планеты обернулось для Европы энергетическим кризисом

Хаотичный переход на возобновляемые источники для спасения планеты от глобального потепления обернулся для Европы энергетическим кризисом. Нестабильная работа ветряных электростанций заставила страны закупать ископаемое топливо по рекордно высокой цене, чтобы не остаться без света, пишет Bloomberg.

Слабый ветер вынудил европейцев поставить под угрозу выполнение климатических целей и нарастить зависимость от вредных для атмосферы угля и газа. Однако цены на них взлетели на фоне сокращения предложения на глобальном энергетическом рынке. Директор консалтинговой компании E3 Analytics Тоби Кутюр считает, что цены на энергию продолжат расти. Если переход к возобновляемой энергетике начнет ставить под угрозу надежность энергосистемы и значительно повысит счета за электричество, политика властей вызовет серьезное сопротивление, отмечает Bloomberg.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

Несмотря на опасения, масштабных волнений рост цен на энергию пока не вызвал. Соотношение средней зарплаты и счетов за энергию еще не достигло исторического уровня, массовых отключений электричества на континенте не случилось, да и в целом европейцы склонны согласиться с более высокими ценами ради борьбы с одной из главных, как они считают, проблем человечества — изменением климата.

По данным экспертов Bloomberg, в большинстве стран мира солнечная и ветряная энергия дешевле угля или газа. К тому же стоимость альтернативной энергии колеблется меньше. Например, цена солнечной энергии фиксируется во время установки панелей, в то время как стоимость ископаемого топливо может зависеть от множества факторов — от аварий при бурении скважин до геополитических аспектов.

В Европе разница в цене еще заметнее, чем в других регионах — энергетический рынок ЕС не поддерживает инвестиции в «грязные» источники. Угольные и газовые электростанции вынуждены платить за каждую тонну выбрасываемого углекислого газа. В 2021 году квота на выбросы выросла почти в двое и составила 72 доллара за тонну.

Тоби Кутюр убежден, что для выхода из энергетического кризиса не следует наращивать выработку энергии из ископаемого топлива. Побороть рост цен, по мнению аналитика, можно за счет более надежной и более масштабной возобновляемой энергетики.

Обеспечить стабильную подачу электричества за счет «грязного» топлива скоро станет невозможным — многие страны хотят отказаться от угля к 2025 году. Эксперты прогнозируют, что для бесперебойной подачи возобновляемой энергии придется положиться на водород и на аккумуляторы нового поколения.

Тем временем цены на газ в Европе продолжают расти. Стоимость октябрьского фьючерса на Лондонской бирже 13 сентября побила исторический максимум и составила более 740 долларов за тысячу кубометров.