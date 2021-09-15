В Кремле отреагировали на резкий рост стоимости газа в Европе

В Кремле прокомментировали резкий рост стоимости газа в Европе и подчеркнули, что рост цен по фьючерсам на топливо к России не имеет отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также он добавил, что ценовые параметры сбалансируются с запуском газопровода «Северный поток-2». Его слова приводит РИА Новости.

«Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше», — сказал он.

В то же время цены на газ в Европе бьют рекорды уже несколько дней подряд. С начала торгов в среду, 15 сентября, стоимость топлива взлетела до 880 долларов за тысячу кубометров, а в ходе торгов они превысили отметку в 950 долларов.

Одной из возможных причин ускорения процесса стало понимание участников рынка, что на скорый запуск газопровода «Северный поток-2» рассчитывать не стоит. Как говорил пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф на сертификацию может уйти несколько месяцев. Скорый запуск проекта опроверг и глава российского МИДа Сергей Лавров. «Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс небыстрый, начало 2022 года обозначается», — говорил он.

Ранее российские власти и представители «Газпрома» неоднократно утверждали, что поставки по «Северному потоку-2» начнутся до конца 2021 года.