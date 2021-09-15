Цены на газ в Европе взлетели

Биржевая цена на газ в Европе взлетела до 880 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе второй день подряд ускоряют рост. С начала торгов в среду, 15 сентября, стоимость топлива взлетела до 880 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской бирже ICE.

На максимуме цена доходила до 73,05 евро за мегаватт-час, это 891 доллара за тысячу кубометров. По состоянию на 11:13 она скорректировалась до 72,6 евро за мегаватт-час или 888 доллара.

Накануне стоимость природного газа впервые превысила 800 долларов. При этом еще неделю назад она только подходила к отметке 700 долларов, и столь быстрого роста эксперты не ожидали.

Одной из возможных причин ускорения процесса стало понимание участников рынка, что на скорый запуск газопровода «Северный поток-2» рассчитывать не стоит. Пресс-секретарь Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф сообщил, что на сертификацию может уйти до четырех месяцев.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что рассмотрение может затянуться. По его мнению, все разрешения выдадут только в начале 2022 года. Министр также предсказал продолжение нападок на проект.