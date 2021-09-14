Европе предрекли цены на газ выше 1000 долларов

Экономист Тимофеев предрек, что цена газа в Европе может превысить $1000 уже в сентябре

Доцент кафедры экономики РЭУ им Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал динамику цен на газ в Европе очень высокой. По его мнению, вероятно, что стоимость за одну тысячу кубометров достигнет отметки в 1000 долларов уже в сентябре. Об этом сообщает ПРАЙМ.

«Динамика очень высокая, (что наблюдалось — прим. Ленты.ру) ещё летом. Цены просто так не растут. Очевидно, что спрос намного выше предложения, несмотря на низкие цены в Азии», — приводит агентство слова эксперта.

Во многом цены на бирже определяются биржевыми роботами, и, скорее всего, они будут гнать цену выше 900 долларов за 1 тысячу кубометров, считает Тимофеев. По его словам, вероятность, что цены вырастут до 900 долларов равна 70-80 процентам, а до 1000 долларов — 10-20 процентам.

Высокие цены, по мнению экономиста, спровоцируют выгоду для поставок газа не только из России, но и из США и других стран. Цены могут резко упасть, если произойдет увеличение предложения, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что рост цен на газ в Европе с начала вторника резко ускорился и вышел из-под контроля. Стоимость топлива в ходе торгов выросла почти на 7 процентов по сравнению с максимумом предыдущего дня, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.