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Украина пригрозила Европе перекрыть поставки газа

Глава Минэнерго Украины Галущенко: Европа может остаться без транзита газа через Украину
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Герман Галущенко
Герман Галущенко
Кадр: ТСН / YouTube

Если «Северный поток-2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев вынужден будет полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время беседы с госсекретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, в таком случае многим европейским странам грозит нехватка топлива, а в Европу будет перекрыт надежный, гибкий и независимый маршрут. «Это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику», — подчеркнул он.

Галущенко напомнил, что украинская ГТС остается единственным маршрутом поставок российского газа в Европу, который контролируется не Россией. Она существенно недозагружена, в настоящее время не используется порядка 70 процентов системы.

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После запуска «Северного потока-2» на долю Украины, предполагает министр, может остаться прокачка только 10-15 миллиардов кубометров в год, что не позволит газотранспортной системе работать. В этом случае она будет заниматься только прокачкой 30 миллиардов кубометров, необходимых на собственные нужды.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал простой способ, с помощью которого «Газпром» может выставить Киев ненадежным поставщиком. Для этого российская компания должна чередовать максимальные суточные поставки газа с минимальными, чтобы украинская сторона не смогла обеспечить необходимые физико-химические свойства газа на границе с Евросоюзом.

До 2024 года «Газпром», согласно контрактным обязательствам, должен оплачивать прокачку минимум 40 миллиардов кубометров в год через ГТС Украины. Эксперты не исключают, что российская компания решит платить за прокачку, но не отдавать газ в систему сразу после запуска «Северного потока-2». Президент России Владимир Путин утверждает, что транзит газа через Украину останется и после 2024 года, но отмечал, что его объемы зависят от поведения Европы.

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