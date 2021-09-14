Российские газовые гиганты рекордно подорожали

В ходе торгов Мосбиржи 14 августа акции крупнейших газовых компаний России «Газпрома» и «Новатэка» достигли исторических максимумов в рублевом выражении, свидетельствуют данные площадки.

Бумаги энергетических гигантов подорожали до рекордных для себя отметок из-за резкого роста цен на природный газ в Европе, который в последние дни сильно ускорился. Еще накануне цена тысяча кубометров доходила на максимуме до 750 долларов, а вторник с утра она уже поднималась до 810 долларов.

В результате акции «Газпрома» прибавляли в цене 1,89 процента, до уровня 339 рубля, а «Новатэк» после роста на один процент торговался по 2015 рубля за бумагу.

После этого акции обеих компаний скорректировались. Первая по состоянию на 17:11 по московскому времени торгуется на уровне 338,74 рубля, а вторая — 1952,6 рубля.

Стоимость природного газа в Европе каждый день достигает новых максимумов на фоне низких уровней заполнения газохранилищ и отсутствия на рынке достаточного количества сжиженного природного газа (СПГ). Поводом для нынешних панических настроений могло стать заявление Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о том, что сертификация газопровода «Северный поток-2» займет от двух до четырех месяцев.

Без сертификации начать поставки по этому маршруту нельзя, однако ряд источников на рынке полагали, что прокачку в виде исключения могут запустить уже с 1 октября.