Нехватка угля помешала Европе сдерживать цены на газ

Рекордные цены на газ в Европе, взлетевшие выше 950 долларов за тысячу кубометров, заставили власти некоторых стран ЕС принять чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. Раньше при подобных всплесках цен страны переходили на уголь. Но теперь нехватка угольной генерации мешает Западной Европе сдерживать стоимость топлива, пишет «Коммерсантъ».

Власти Испании 14 сентября приняли закон, который ограничивает прибыль энергетических компаний, а также индексацию тарифов на газ (не более 4,4 процента в третьем квартале). С начала года основные объемы сжиженного природного газа (СПГ) из-за роста спроса шли в Азию. В первом полугодии импорт (в основном за счет Китая, Японии, Южной Кореи и Индии) увеличился на 22 миллиарда кубометров.

Переход на уголь мог бы спасти ситуацию, но, например, в Великобритании работают всего две угольные ТЭС, их мощностей не хватает. Эксперты предполагают, что страны будут наращивать выработку угольной генерации.

Ранее сообщалось, что Испания планирует полностью отказаться от угольных электростанций к 2027 году, Германия хочет сделать это к 2038 году. В США уже к 2030 году энергетические компании вынужденно откажутся от угля, он будет полностью исключен из американской энергосистемы, заявила торговая группа America’s Power, представляющая интересы угольных промышленников.