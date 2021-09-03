Чубайс предсказал провал угольной стратегии России

Стратегия развития угольной промышленности России, во многом ориентированная на Китай, неминуемо провалится из-за новой мировой экологической повестки. Такое развитие событий в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) предсказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, сообщает РБК.

По его словам, в основе документа, принятого в прошлом году, лежит увеличение экспорта топлива в Азиатско-Тихоокеанский регион. Авторы стратегии ссылались на строительство новых угольных станций в Китае. По их мнению, увеличение спроса неизбежно, и российские компании должны использовать эти обстоятельства.

В консервативном сценарии к 2035 году предполагается увеличить добычу с нынешних 402,1 миллиона тонн до 485 миллиона, а по оптимистичному — до 688 миллиона тонн. Прогноз по экспорту составляет от 259 миллионов тонн до 392 миллионов.

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Однако Чубайс напомнил, что глава КНР Си Цзиньпин в апреле этого года объявил об ужесточении контроля над потреблением угля в стране. Выступая на глобальном климатическом саммите, он пообещал, что с 2025 года КНР начнет сокращать потребление самого вредного с экологической точки зрения топлива. В результате спрос на уголь неминуемо упадет.

В новых условиях, уверен спецпредставитель президента, принятая стратегия неработоспособна, следование ей сравнимо с движением на всей скорости в сторону бетонной стены. Вместо этого, как подчеркнул Чубайс, следует адекватно реагировать на мировую климатическую повестку, которую поддерживают крупнейшие экономики планеты.

Таким образом чиновник прокомментировал слова главы Сибирской угольной энергетической компании Степана Солженицына. Последний призвал заниматься не климатом и декарбонизацией, а чистым воздухом и борьбой с бытовыми отходами, потому что эти вопросы более актуальны для России.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что задержки в развитии железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке привели к тому, что теперь Россия не может полноценно использовать благоприятную конъюнктуру на глобальном рынке угля.