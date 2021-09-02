Чубайсу поручили обсудить с Европой новый налог

Российский вице-премьер Алексей Оверчук дал ряду ведомств и чиновников поручения, связанные с выработкой общей позиции страны по поводу проекта трансграничного корректирующего углеродного механизма (CBAM) Еврокомиссии — так называемого углеродного налога, пишет РБК со ссылкой на протокол совещания от 30 июля.

Правительство ожидает согласованных предложений и замечаний к новой инициативе Евросоюза к 6 сентября.

На встрече присутствовали профильные высокопоставленные чиновники Минэкономразвития и Минфина, руководители Минприроды, Росгидромета и Рослесхоза, а также гендиректор «Интер РАО» Борис Ковальчук, советник президента России, спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев и спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

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Теперь Чубайсу вместе с Минэкономразвития, министерством иностранных дел и Минприроды поручено создать рабочую группу с участием представителей Еврокомиссии для обсуждения проекта CBAM, следует из протокола. Проработать нужно будет и возможность переговоров на высоком уровне. Указанные министерства должны будут представить свои замечания и предложения по поводу проекта, согласовать их со спецпредставителями Эдельгериевым и Чубайсом и разместить на сайте Еврокомиссии.

При этом чиновников попросили воздержаться от преждевременных оценок до тех пор, пока не будет сформирована переговорная позиция по вопросу на уровне правительства. «Преждевременные высказывания, которые, возможно, будут отличаться от сформированной в результате позиции, могут служить почвой для появления искаженного восприятия этого вопроса», — прокомментировали в секретариате Оверчука.

В Брюсселе, презентуя проект CBAM, утверждали, что готовы к взаимодействию с другими странами, которых коснется углеродный налог. Там не исключали заключения двусторонних соглашений с конкретными государствами, чтобы избежать применения CBAM в отношении секторов, в которых эти страны будут стремиться к декарбонизации.

Проект Еврокомиссия представила в середине июля. Предполагается, что при ввозе в Евросоюз цемента, удобрений, электроэнергии, железа, стали и алюминия через несколько лет необходимо будет покупать специальные сертификаты, которые и будут аналогом углеродного налога. В Минэкономразвития подсчитывали, что в результате введения углеродного налога на российских экспортеров ляжет дополнительная нагрузка в более чем 50 миллиардов долларов до 2030 года.

По оценкам экологических групп Sandbag и E3G, к 2035 году ущерб России от европейского налога на углеродные выбросы составит 600 миллионов евро (710 миллионов долларов). Подобный уровень ежегодных затрат выводит страну в главные жертвы нового законопроекта.