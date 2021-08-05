России спрогнозировали многомиллиардные потери из-за нового налога Европы

Новый налог, который появится в Европейском союзе в рамках новых правил регулирования импорта углеродоемких товаров, может стоить российским компаниям многомиллиардных потерь, следует из прогнозов The Boston Consulting Group (BCG). Обзор специалистов есть в распоряжении «Ленты.ру».
Речь идет о так называемом пограничном углеродном механизме регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Сейчас в него включены электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента, а в будущем это может коснуться также нефтехимии и нефтепереработки.
Масштаб проблемы
По мнению специалистов BCG, потенциальный размер сбора может составить от 1,8 миллиарда до 3,4 миллиарда долларов в 2026 году, а к 2030 году возрасти до 3,5-6,5 миллиарда, но при коррекции механизма выплаты к концу десятилетия могут приблизиться и к 12 миллиардам долларов.
При этом в текущую редакцию CBAM не попала часть углеродоемких отраслей, что существенно сокращает оцениваемую сумму потенциального сбора. Речь идет о добыче газа, нефти и угля, цветных металлов помимо алюминия, бумажно-целлюлозной отрасли и производстве стекла. Однако не исключается, что в дальнейшем эти сектора будут добавлены в список.
Введение СВАМ в перспективе, вместе с ускорением энергоперехода в Европейском союзе, приведет к тому, что структура российского экспорта изменится, а поставки некоторых видов продукции сократятся, предупреждают в BCG. Самый большой процент выплат из уже включенных секторов придется на сталелитейную отрасль — около 55 процентов углеродного сбора. Но сталь стоит достаточно дорого, и поэтому относительная ставка для сектора окажется не такой высокой, как для производителей удобрений и электроэнергии. Для этих отраслей сумма CBAM будет доходить до 20-40 процентов от экспортной стоимости.
Как оставить деньги в России
Впрочем, в предлагаемый механизм в ЕС заложили потенциальный вычет для тех иностранных производителей, которые уплатили аналогичный углеродный сбор в своей стране. Поэтому, если в России будет разработано собственное регулирование промышленности, которое будет предполагать похожие выплаты, то CBAM будет уменьшен на сопоставимую сумму.
Как объясняет консультант BCG Анна Кипоть, снижение выплат предусматривается в статье 9 нового регламента. «Механизм взаимозачёта пока ещё не разработан — и это отличная возможность для России усилить международное взаимодействие на экспертном уровне в данной сфере. Однако прежде всего важно ускорить разработку внутреннего углеродного регулирования, которое может позволить России оставлять выплаты на территории страны, и в дальнейшем инвестировать в зелёные технологии, позволяющие снижать выбросы парниковых газов», — пояснила она.
Учти и заплати
Помимо самого сбора, компаниям-экспортерам придется потратиться и на то, чтобы организовать учет выбросов по методологии, аналогичной европейской, в том числе выделив бюджет на системы фиксирования и расчета выбросов, включая выбросы от потерь. При этом действующие в России нормативы, возможно, придется пересмотреть с учетом западных технологий и норм.
Что можно сделать
Специалисты BCG предложили ряд решений, которые Россия может принять в ответ на нововведения Евросоюза, реагируя на меняющиеся обстоятельства. Так, в первую очередь, правительство может заняться разработкой общих стандартов измерения выбросов, прозрачных для всех участников, а также создать собственный внутренний механизм регулирования рынка. Он может предполагать либо введение государственного углеродного налога, либо создание российской Системы торговли эмиссиями (ETS).
При этом принципы регулирования можно будет синхронизировать с международными стандартами, а с европейскими регуляторами договориться о взаимном учете. Саму промышленность предлагается поддержать субсидированием стратегических отраслей — таким образом компании смогут адаптироваться к новой реальности. Помимо этого, стоит задуматься и о диверсификации рынков сбыта.
Принять меры рекомендуется и компаниям. Они также могут заняться разработкой и внедрением инструментов для отслеживания выбросов и ведения отчетности углеродному следу компании. Помимо этого, предприятиям следует определиться с собственными стратегиями декарбонизации, при этом меняя свои технологии для снижения углеродного следа. Также компании могут подключиться к разработке нормативно-правовой базы, чтобы добиться защиты своих интересов и обеспечить себе конкурентное преимущество, заключили эксперты BCG.
В конце июля РБК на основании методики Минэкономразвития России подсчитал, что Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины в том случае, если власти в Европе в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог. Однако в августе специалисты исследовательской группы «Петромаркет» подсчитали, что почти все свои потери из-за «углеродного налога» российские промышленники покроют за счет роста цен, а цементной отрасли, возможно, удастся даже заработать. Выплаты следуют из плана Еврокомиссии по защите экологии, который был представлен в середине июля.