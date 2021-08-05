России спрогнозировали многомиллиардные потери из-за нового налога Европы

Новый налог, который появится в Европейском союзе в рамках новых правил регулирования импорта углеродоемких товаров, может стоить российским компаниям многомиллиардных потерь, следует из прогнозов The Boston Consulting Group (BCG). Обзор специалистов есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о так называемом пограничном углеродном механизме регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Сейчас в него включены электроэнергетика, производство стали и железа, алюминия, удобрений и цемента, а в будущем это может коснуться также нефтехимии и нефтепереработки.

Масштаб проблемы

По мнению специалистов BCG, потенциальный размер сбора может составить от 1,8 миллиарда до 3,4 миллиарда долларов в 2026 году, а к 2030 году возрасти до 3,5-6,5 миллиарда, но при коррекции механизма выплаты к концу десятилетия могут приблизиться и к 12 миллиардам долларов.

В случае включения нефтепереработки и нефтехимии в механизм регулирования CBAM, по нашим оценкам, российские экспортеры будут платить в общей сложности около 5,5-11,7 миллиардов долларов к 2030 году (зависит от итоговой оценки углеродоемкости продукта) Антон Косач, управляющий директор и партнер BCG

При этом в текущую редакцию CBAM не попала часть углеродоемких отраслей, что существенно сокращает оцениваемую сумму потенциального сбора. Речь идет о добыче газа, нефти и угля, цветных металлов помимо алюминия, бумажно-целлюлозной отрасли и производстве стекла. Однако не исключается, что в дальнейшем эти сектора будут добавлены в список.

Введение СВАМ в перспективе, вместе с ускорением энергоперехода в Европейском союзе, приведет к тому, что структура российского экспорта изменится, а поставки некоторых видов продукции сократятся, предупреждают в BCG. Самый большой процент выплат из уже включенных секторов придется на сталелитейную отрасль — около 55 процентов углеродного сбора. Но сталь стоит достаточно дорого, и поэтому относительная ставка для сектора окажется не такой высокой, как для производителей удобрений и электроэнергии. Для этих отраслей сумма CBAM будет доходить до 20-40 процентов от экспортной стоимости.

Как оставить деньги в России

Впрочем, в предлагаемый механизм в ЕС заложили потенциальный вычет для тех иностранных производителей, которые уплатили аналогичный углеродный сбор в своей стране. Поэтому, если в России будет разработано собственное регулирование промышленности, которое будет предполагать похожие выплаты, то CBAM будет уменьшен на сопоставимую сумму.

11.7 миллиарда долларов возможная сумма выплат российских экспортеров

Как объясняет консультант BCG Анна Кипоть, снижение выплат предусматривается в статье 9 нового регламента. «Механизм взаимозачёта пока ещё не разработан — и это отличная возможность для России усилить международное взаимодействие на экспертном уровне в данной сфере. Однако прежде всего важно ускорить разработку внутреннего углеродного регулирования, которое может позволить России оставлять выплаты на территории страны, и в дальнейшем инвестировать в зелёные технологии, позволяющие снижать выбросы парниковых газов», — пояснила она.

Учти и заплати

Помимо самого сбора, компаниям-экспортерам придется потратиться и на то, чтобы организовать учет выбросов по методологии, аналогичной европейской, в том числе выделив бюджет на системы фиксирования и расчета выбросов, включая выбросы от потерь. При этом действующие в России нормативы, возможно, придется пересмотреть с учетом западных технологий и норм.

В настоящий момент в Европе и США для контроля выбросов используются новейшие технологии и цифровые решения. Российским экспортерам сегодня необходимо определить наиболее подходящие им инструменты для фиксации и расчета выбросов, результаты которых будут признаваться западными партнерами директор в московском офисе BCG Станислав Янкелевич

Что можно сделать

Специалисты BCG предложили ряд решений, которые Россия может принять в ответ на нововведения Евросоюза, реагируя на меняющиеся обстоятельства. Так, в первую очередь, правительство может заняться разработкой общих стандартов измерения выбросов, прозрачных для всех участников, а также создать собственный внутренний механизм регулирования рынка. Он может предполагать либо введение государственного углеродного налога, либо создание российской Системы торговли эмиссиями (ETS).

При этом принципы регулирования можно будет синхронизировать с международными стандартами, а с европейскими регуляторами договориться о взаимном учете. Саму промышленность предлагается поддержать субсидированием стратегических отраслей — таким образом компании смогут адаптироваться к новой реальности. Помимо этого, стоит задуматься и о диверсификации рынков сбыта.

Принять меры рекомендуется и компаниям. Они также могут заняться разработкой и внедрением инструментов для отслеживания выбросов и ведения отчетности углеродному следу компании. Помимо этого, предприятиям следует определиться с собственными стратегиями декарбонизации, при этом меняя свои технологии для снижения углеродного следа. Также компании могут подключиться к разработке нормативно-правовой базы, чтобы добиться защиты своих интересов и обеспечить себе конкурентное преимущество, заключили эксперты BCG.

В конце июля РБК на основании методики Минэкономразвития России подсчитал, что Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины в том случае, если власти в Европе в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог. Однако в августе специалисты исследовательской группы «Петромаркет» подсчитали, что почти все свои потери из-за «углеродного налога» российские промышленники покроют за счет роста цен, а цементной отрасли, возможно, удастся даже заработать. Выплаты следуют из плана Еврокомиссии по защите экологии, который был представлен в середине июля.

