Российская отрасль заработает на борьбе Европы за экологию

Из-за «углеродного налога» в Евросоюзе, вводимого в рамках кампании Европы по борьбе за экологию, российские промышленники потеряют к 2035 году более 760 миллиардов рублей. Однако почти все свои потери они покроют за счет роста цен, а цементной отрасли, возможно, удастся заработать, подсчитали специалисты исследовательской группы «Петромаркет». Выводы экспертов приводит ТАСС.

В целом российские металлурги, газохимики и производители цемента могут получить дополнительно не менее 650 миллиардов рублей, что компенсирует 86 процентов суммы, которая требуется на уплату налога. «Весьма вероятно, что рост цен будет еще более заметным, что вовсе исключит негативный эффект от взимания сбора», — считают специалисты, которые также подчеркивают, что подорожание спровоцирует саморегулирование со стороны ЕС.

Производители цемента могут оказаться в плюсе на пять миллиардов благодаря более низкому углеродному следу, чем у компаний из Европы, указали в «Петромаркете». Итоговые потери в секторе черных металлов оцениваются лишь в 6 процентов от первоначальной суммы, алюминиевая промышленность может потерять 28 процентов, а газохимия — 25,5 процента.

В конце июля РБК на основании методики Минэкономразвития России подсчитал, что Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог. Выплаты должны стать следствием плана Еврокомиссии по защите экологии, представленного в середине июля. После презентации проекта в Министерстве экономического развития заявляли, что он ударит по многомиллиардному российскому экспорту, и рассчитывали на «содержательный диалог с коллегами из Еврокомиссии».