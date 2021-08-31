Россия станет главной жертвой налога на углеродные выбросы

К 2035 году ущерб России от европейского налога на углеродные выбросы составит 600 миллионов евро (710 миллионов долларов). Такой вывод содержится в совместном исследовании экологических групп Sandbag и E3G. Подобный уровень ежегодных затрат выводит страну в главные жертвы нового законопроекта.

Пограничный углеродный механизм регулирования (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), предложенный Евросоюзом, коснется углеродоемких товаров и затронет в том числе производство стали и алюминия. Законопроект должен стать препятствием для компаний, которые решат перенести деятельность ЕС в другие страны с более слабыми экологическими нормами. CBAM по-прежнему нуждается в одобрении Европейского парламента.

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В докладе утверждается, что налог относительно дешево обойдется странам-экспортерам металлов. Даже выплата наиболее пострадавшей от него России будет несущественной в сравнении с объемами экспорта в Европу, сумма которого в 2019 году достигла 91,4 миллиарда евро (108 миллиардов долларов).

Китай — крупнейший производитель стали и алюминия — начнет к тому же периоду платить за выбросы 200 миллионов евро (около 236 миллионов долларов) — 2 процента от экспорта чугуна и стали, который оценивается в 5 миллиардов евро (5,9 миллиарда долларов). Авторы исследования утверждают, что влияние налога на импорт ЕС из Китая будет незначительным, однако европейские потребители столкнутся с ростом цен, так как именно за их счет компании возместят издержки.

США меньше всех пострадают от налога на углеродные выбросы. В 2026 году затраты на CBAM составят 10 миллионов евро (почти 12 миллионов долларов), а к 2035 году вырастут до 25 миллионов евро (29 миллионов долларов).

В итоге законопроект, направленный на защиту экологии, вряд ли поможет существенно улучшить климатическую ситуацию. По оценкам немецкого аналитического центра Bertelsmann Stiftung, он сократит выбросы CO2 в атмосферу всего на 0,2 процентного пункта во всем мире.

Ранее Китай сообщил о собственных планах по борьбе с глобальным потеплением. Правительство стремится сократить выбросы парниковых газов, около 15 процентов которых приходится на производство стали. В рамках такой политики страна снизила выпуск энергозатратных металлов в июле и планирует ограничить его еще сильнее в сентябре.