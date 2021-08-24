Россия увидела в новом налоге Европы непреодолимые барьеры

В новом углеродном налоге ЕС есть признаки формирования барьеров в торговле, сказал в интервью ТАСС глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

В нынешнем варианте трансграничного углеродного регулирования (ТУР) министр видит признаки закладывания стоимости CO2 в цену импорта электроэнергии в Европу. «Если мы реально не будем преследовать цели сокращения или улавливания CO2, не докажем на практике, что это и есть наша цель, то все сведется к протекционизму, закрытию рынков, отсечению технологий, к сегрегации», — отметил Решетников.

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Центральная Азия, Индия, некоторые страны Азиатско-Тихоокеанского региона еще не вышли на пик энергопотребления и нуждаются в дешевых источниках энергии. Подобные экономические меры Евросоюза могут сделать разрыв между развитыми и развивающимися странами непреодолимым, уверен министр.

В середине июля Еврокомиссия представила новый план действий по спасению экологии, в том числе предложив ввести трансграничный углеродный налог на поставки в Евросоюз определенной продукции, включая металлы, цемент и удобрения. Российским компаниям новые сборы могут стоить многомиллиардных потерь.

По оценкам The Boston Consulting Group (BCG), размер сбора может составить от 1,8 миллиарда до 3,4 миллиарда долларов в 2026 году, а к 2030 году возрасти до 3,5-6,5 миллиарда.