Борьба за экологию повысила цены по всему миру

Борьба за экологию приведет к росту цен на практически все товары по всему миру

Борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой «зеленой инфляции». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Невзирая на попытки центральных банков по всему успокоить бизнес и население, что инфляция — временное явление, компании уже столкнулись с двух- и трехзначным повышением цен на интересующие их товары. Причем основной рост сейчас приходится на сложности с транспортировкой, вызванной пандемией коронавируса, однако, как отмечают эксперты, даже разрешение этих проблем не решит проблемы, а лишь снизит давление на цены.

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«Зеленая инфляция» также не будет длиться вечно, успокаивают аналитики, однако этот эффект будет сохраняться еще долго. Тренд на снижение «зеленая инфляция» должна продемонстрировать тогда, когда электроэнергия из возобновляемых источников энергии будет в избытке и начнет падать в цене.

Инвесторы отмечают, что многие отрасли пока не могут оценить последствия государственных требований к трансформации. Например, судостроительная отрасль, представители которой уже столкнулись со снижением заказов на новые корабли. Проблема в том, что рынку неочевидно, какое топливо будет определяющим в ближайшие 20-30 лет, поэтому заказчики не торопятся с покупкой новых судов, что уже сказалось на доходах производителей. Среднее время эксплуатации судна составляет как раз в районе 20 лет — компаниям необходимо совершать модернизацию производств уже сейчас, что неминуемо скажется на стоимости судов, фрахта, перевозок и, как следствие, цен на товары.

Ужесточение экологических требований пока отчетливо видно только на гражданском транспорте. Во многом благодаря Евросоюзу, который потребовал запретить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) и перейти на экологически чистые виды транспорта. Похожие дорожные карты появляются и в других отраслях, однако любая трансформация потребует роста затрат, а значит и цен на товары.

Более того, на фоне недавнего доклада ООН, аналитики и инвесторы ожидают ускорения «экологической трансформации» по всему миру, что опять же приведет только к ужесточению государственных мер, росту расходов на модернизацию производств и углеродные налоги и опять же — росту цен на товары. Причем ведущие страны уже начали проводить подобную политику: Евросоюз в ближайшие годы намерен повысить ставку налога на углеродный след, от которого пострадает в том числе и Россия. Китай же ужесточает требования внутри страны, чтобы углеродный след от собственной промышленности компенсировался либо вложениями в генерацию кислорода, либо в модернизацию.

При этом новые требования встречают препятствие даже внутри стран ЕС. Лидер Эстонской консервативной народной партии Мартин Хельме заявил, что страна будет вынуждена выйти из Евросоюза, если он продолжит давление по построению зелёной экономики в стране. Новые меры по защите окружающей среды ставят под угрозу эстонскую промышленность.