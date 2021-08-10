Глобальное потепление и вызванное им изменение климата повлияет на поведение инвесторов. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, опросив финансовых и инвестиционных экспертов после выхода доклада ООН о влиянии деятельности человека на окружающую среду.

Отчет межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) стал для инвесторов мощным сигналом о том, что им следует оперативнее и больше вкладываться в «зеленые» акции. «Доклад показывает, что инвесторам необходимо быстрее начать поддержку компаний, связанных с защитой окружающей среды», — уверен менеджер по защите интересов в области инвестирования Крис Мейер. Компании должны пересмотреть свои обязательства по борьбе с изменением климата и принять меры, считает генеральный директор Ассоциации ответственного инвестирования Фиона Рейнольдс.

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Кроме того, теперь компаниям необходимо лучше просчитывать дальнейшее влияние глобального потепления на окупаемость их инвестиций. Страны, наиболее подверженные повышению температуры и изменению климата, сталкиваются с самым большим падением ВВП, что в итоге повлияет на доходность размещенных у них активов.

130-страничный доклад IPCC был опубликован 9 августа. Согласно отчету, в ближайшие десятилетия признаки глобального потепления почувствуют на себе все страны, поскольку затронет сельское хозяйство и здравоохранение. Также климатологи доказали, что причиной повышения температуры является деятельность человека. В последнее десятилетие средняя температура выросла на 1,09 градуса по сравнению со второй половиной XIX века. По вине человека рост температуры составил 1,07 градуса, из-за естественных причин она увеличилась лишь на 0,02 градуса.