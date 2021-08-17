В России нашли источник денег для спасения экологии

В России необходимо обсудить введение внутреннего углеродного налога, заявили ТАСС в пресс-службе общественной организации «Зеленый патруль». Источником поступлений в бюджет должны стать средства производителей. Деньги компаний нужно направить на смягчение последствий изменения климата, в частности, на высаживание деревьев, предлагают экологи.

При этом инициативы по введению углеродного налога, с которыми выступили в Евросоюзе, представитель «Зеленого патруля» находит спорными. «Расплывчатые цели и бюрократия ЕС заставляет нас усомниться в том, что углеродный налог пойдет на противодействия глобальным климатическим изменениям. Здесь, в России, нужно побуждать к экологичности всех производителей, к внедрению наилучших доступных технологий (НДТ). Существующие справочники по НДТ должны быть пересмотрены с учетом минимизации выбросов парниковых газов», — добавил директор природоохранных программ организации Роман Пукалов.

По мнению организации, изменения климата в России проявляются гораздо опаснее, чем в большей части других стран. В пример там привели незамерзающий порт Мурманск в Кольском заливе Баренцева моря. За последние четыре года он уже дважды подряд покрывался льдом, хотя за весь прошедший двадцатый век зафиксировано только четыре случая.

В середине июля Еврокомиссия представила новый план действий по спасению экологии, в том числе предложив ввести трансграничный углеродный налог на поставки в Евросоюз определенной продукции, включая металлы, цемент и удобрения. Российским компаниям новые сборы могут стоить многомиллиардных потерь. По оценкам The Boston Consulting Group (BCG), потенциальный размер сбора может составить от 1,8 миллиарда до 3,4 миллиарда долларов в 2026 году, а к 2030 году возрасти до 3,5-6,5 миллиарда, но к концу десятилетия выплаты могут приблизиться и к 12 миллиардам долларов в том случае, если требования будут скорректированы.