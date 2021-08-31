Китай пожертвует сталью и алюминием ради спасения планеты

Крупнейшая по производству металлов провинция Китая Гуанси намерена снизить выпуск материалов, потребляющих много энергии, чтобы уменьшить выбросы углекислых газов. Речь идет об алюминии, глиноземе, стали, ферросплавах и цементе. Жертва обусловлена новой кампанией Пекина, направленной на спасение планеты. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Китай считается крупнейшим производителем стали и алюминия в мире. Некоторые алюминиевые и глиноземные заводы будут вынуждены сократить производство в сентябре на половину их мощностей, а новые проекты будут отложены. Сокращение производства в Гуанси может негативно сказаться на балансе спроса и предложения, что приведет к очередному скачку цен. В ходе торгов 30 августа алюминий подскочил в цене на 3,9 процента (3 322,47 долларов за тонну), достигнув пика с 2006 года. Самый популярный металл на планете за год уже вырос на 50 процентов.
Новый план по производству энергозатратных металлов местные власти начали разрабатывать после того, как вице-премьер Хань Чжэн призвал сократить промышленную деятельность, не соответствующую стандартам энергоемкости. На производство стали приходится 15 процентов выбросов Китая.
Рекордная стоимость алюминия обусловлена не только сокращением производства в Китае, но и действиями России, которая ввела пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Повышение налогов связано с тем, что за счет резкого роста цен зимой производители кратно увеличили свою прибыль. Эксперты прогнозируют, что стоимость алюминия останется высокой в следующие несколько месяцев.