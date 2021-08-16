Миру предсказали месяцы дорогого алюминия из-за России

Алюминий в США и Европе останется рекордно дорогим в течение нескольких месяцев. Такое положение на мировом рынке сложилось из-за действий России, которая ввела пошлины на экспорт черных и цветных металлов. Однако эксперты предсказали, что попытки поднять цены еще выше заставят трейдеров продавать запасы алюминия, пишет Reuters.

Потребители, покупающие алюминий на спотовом рынке, платят базовую цену алюминия, установленную Лондонской биржей металлов, а также премию, которая покрывает транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы и налоги.

Алюминий — востребованный материал, широко используемый в транспортной и упаковочной отраслях. Последнее время цены на него неуклонно увеличивались из-за стремительного роста спроса, сокращения поставок и роста транспортных расходов. Недавно они достигли 2642 доллара за тонну — это рекордный уровень с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против российского «Русала». Премии в Европе и США также находятся на беспрецедентно высоком уровне — около 360 и 760 долларов за тонну соответственно.

Эксперты считают, что такая тенденция на рынке металлов может привести к массовой продаже запасов алюминия трейдерами. «Этот уровень налога будет действовать до конца года. Для трейдера, владеющего товарными запасами, самое лучшее время продавать. Потребители также заинтересованы в сокращении запасов», — считает аналитик компании Citi Оливер Ньюджент.

Основатель Harbour Aluminium Хорхе Васкес уверен, что крупные потребители активно ищут дополнительные объемы контрактов на сентябрь-декабрь 2021 года и на 2022 год, стремясь уменьшить воздействие спотового рынка.

Российские власти ввели экспортные пошлины, реагируя на резкий рост стоимости металлов зимой, когда производители кратно увеличили свою прибыль. Тогда первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей.

Ставка временной пошлины на алюминий, введенной с 1 августа по 31 декабря 2020 года, составляет 15 процентов от цены, но не менее 254 долларов на тонну. На «Русал», единственный российский производитель этого металла, в 2020 году приходилось шесть процентов мировых поставок, примерно 65 миллионов тонн.