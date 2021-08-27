Китай решил «оздоровить» океан

Китай решил спасать планету от глобального потепления с помощью «оздоровления» океана. Как пишет Reuters, власти хотят расширить потенциал «естественного поглотителя» углекислого газа с помощью очищения воды и восстановления морской экосистемы, чтобы с большей вероятностью стать углеродно-нейтральным государством к 2060 году.

Китай производит больше всех в мире углеродных выбросов и старается максимально использовать территорию суши для «зеленых» инициатив — посадки лесов, создания природных заповедников и расширения сельскохозяйственных угодий. Теперь для борьбы с изменением климата власти решили нарастить потенциал территориальных вод.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

«Поддерживать способность океана поглощать углеродные выбросы и расширять его возможности важно для достижения наших климатических целей», — сказал Чжан Чжифэн из министерства окружающей среды. Он добавил, что правительство обяжет региональные власти заняться восстановлением морской экологии, мониторить улавливание углеродных выбросов и вносить предложения в план защиты водной экосистемы на 2021-2025 годы, который пока в разработке.

Китай уже занимается очищением прибрежной воды и создает заповедники для защиты коралловых рифов и подводных растений. Однако данные министерства окружающей среды показывают, что 17 из 24 морских экосистем являются неполноценными — количество морских обитателей оказалось ниже нормы. Провинция Чжецзян, например, планирует создать больше ферм для выращивания водорослей и моллюсков, чтобы попытаться восстановить экологических баланс и увеличить способность океана к поглощению углеродных выбросов.

План по наращиванию способности леса к улавливанию углекислого газа у правительства уже есть. Каждый год в Китае будут сажать по 36 квадратных километров лесов. Таким образом, к 2025 году 24,1 процента территории страны должно быть покрыто деревьями.