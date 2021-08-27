Из небоскреба в Китае сделают ферму

Итальянский архитектор Карло Ратти (Carlo Ratti) спроектировал для Китая небоскреб высотой 218 метров. Часть площадей отдадут под фермы, где будут выращивать сельскохозяйственные культуры, сообщает Dezeen.

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Для здания выбрали название Jian Mu — в китайском фольклоре так именовали дерево, соединяющее небо и землю. Небоскреб в 51 этаж появится в деловом районе города Шэньчжэнь. Вертикальная гидропонная ферма, которая может существовать без почвы, займет десять тысяч квадратных метров. Культуры будут выращивать с помощью минеральных веществ. Уход за посадками, включая полив, будет осуществляться искусственным интеллектом.

Небоскреб сделают в форме цилиндра, а основание — прямоугольным, на верхнем этаже 90 тысяч квадратных метров займут офисы, магазин и фуд-корты. Выращенные на ферме продукты можно будет съесть в самом здании. Зеленые насаждения разместят на фасаде, что поможет снизить поступление солнечного тепла и уменьшить потребность в кондиционировании.

«Я вижу большой потенциал в интеграции сельского хозяйства в наши города. Однако большинство примеров в городах по всему миру — от Парижа до Нью-Йорка и Сингапура — были ограничены. Большие вертикальные фасады позволяют увеличивать масштаб, что действительно может помочь городам, как крупнейшим потребителям продуктов питания, стать более самодостаточными», — объяснил задумку Ратти.

Ранее в американском Майами началось строительство небоскреба Legacy Tower. Здание в 55 этажей оборудуют всем необходимым, чтобы существовать в условиях пандемии. Внутри разместят жилые резиденции, гостиничные номера, а десять этажей отдадут под учреждения здравоохранения.