В Лондоне появился небоскреб-цилиндр

Швейцарское архитектурное бюро Херцог и де Мерон завершило строительство круглого небоскреба. Жилое здание цилиндрической формы достигает в высоту 58 этажей и называется One Park Drive, сообщает Dezeen.

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Небоскреб высотой 205 метров появился в деловом квартале Канэри-Уорф в восточной части города. Особенность здания — закругленный фасад, несмотря на который квартиры внутри имеют прямые края. Архитекторы осознанно выбрали подобную форму. Таким способом они хотели добавить району «новое измерение» и выделить постройку на фоне «прямоугольных соседей» без ущерба для функциональной составляющей.

В круглых зданиях очень сложно оборудовать квартиры, так как для этого нужна особая мебель, иначе у вас будет много мертвых зон странной формы. Этот небоскреб был спроектирован изнутри. Он производит превосходное впечатление снаружи, но обладает функциональной составляющей внутри», — пояснил директор по продажам жилой недвижимости в квартале Брайан Деат (Brian De'ath).

Внутри небоскреба располагаются 484 квартиры, кинотеатр, тренажерный зал и бассейн. Недвижимость делится на однокомнатные квартиры, небольшие студии, двухкомнатные апартаменты и несколько двухуровневых пентхаусов. Дизайном объектов на нижних этажах занималась компания Bowler James Brindley, а интерьер верхних квартир разрабатывали дизайнеры из Goddard Littlefair.

В августе 2020 года небоскреб с закручивающимся фасадом построили в американском Сан-Франциско. Постройка высотой 122 получила название MIRA. Разработчики объяснили использование необычной конструкции стремлением к энергоэффективности — форма обеспечила попадание естественного освещения в течение всего дня.