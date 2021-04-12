В Москве появится небоскреб-ракета

В московском районе Фили появится новый небоскреб, архитектура которого будет напоминать ракету на старте. В комплексе разместят ключевые организации ракетно-космической промышленности. Об этом сообщается на сайте Москомархитектуры.

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Небоскреб станет частью Национального космического центра (НКЦ), который построят на территории бывшего завода имени Хруничева. Башня будет состоять из 47 этажей, а наверху установят шпиль высотой 288 метров. Помещения общей площадью 62 тысячи квадратных метров отдадут под центр управления полетами «Роскосмоса».

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев подтвердил, что на площадке приступили к строительству башни. Рабочие установили сваи и уложили часть фундамента. Монолитные конструкции готовы почти на 70 процентов. Башня должна стать «градостроительной доминантой запада и северо-запада Москвы». Рядом с ней также построят длинный корпус и крытую пешеходную галерею с общественными пространствами, фонтанами и экспозицией. Завершение работ запланировано на 2023 год.

В сентябре 2020 года в компании-девелопере MR Group рассказали о планах построить на территории столичного делового района «Москва-Сити» цифровой небоскреб. Проект получил название iCity. При строительстве решили использовать подход smart building — сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания.

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