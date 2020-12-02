Итальянцы придумали небоскреб для тенниса

Архитекторы из итальянского бюро Carlo Ratti Associati представили концепцию небоскреба, предназначенного для игры в теннис. Здание, которое будет достигать в высоту почти 92 метра, получило название Playscraper или «игровой скребок», сообщает Designboom.

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Дизайнеры придумали проект для компании RCS Sport. По их задумке, мобильная постройка должна отражать современную ситуацию в спортивной среде, где соревнования не проходят в одном месте, а меняют локации в течение всего сезона. «Этот проект станет не просто новой иконой для всех любителей спорта, а будет представлять собой эксперимент с совершенно новым типом общественного пространства, которое расширится не по горизонтали, а по вертикали», — пояснил основатель бюро Карло Ратти (Carlo Ratti). Однако Ратти не уточнил, когда и где они реализуют проект.

Небоскреб планируют сделать из восьми блоков общей площадью более 5,5 квадратных метров. В каждом из них оборудуют профессиональный корт с разметкой и стеклянной стеной с панорамным видом на город. На этажах также разместят открытые пространства, откуда можно будет попасть на площадку. При строительстве архитекторы хотят использовать нержавеющую сталь, чтобы сделать конструкцию похожей на космический корабль. Дизайнеры также задумали установить на небоскребе цифровой фасад, на котором будут транслировать соревнования.

В сентябре 2020 года о строительстве цифрового офисного центра в России, рассказала компания-девелопер MR Group. По задумке разработчиков, высотки, получившие название iCity, должны появиться на территории столичного делового района «Москва-Сити» к 2023 году. Планируется, что две энергоэффективные башни достигнут в высоту 61 и 34 этажа, а также будут оборудованы интеллектуальными инженерными системами.

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