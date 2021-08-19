В США построят «готовый к пандемии» небоскреб

В американском городе Майами начали строительство небоскреба Legacy Tower. Здание в 55 этажей будет оборудовано всем необходимым, чтобы существовать в условиях пандемии. О закладке фундамента объекта сообщает GlobeNewswire.

Мэр города Фрэнсис Суарес объявил о начале работ. Небоскреб станет частью комплекса Miami Worldcenter — второго по величине проекта в сфере недвижимости в США. Возведение здания высотой в 182 метра обойдется в 500 миллионов долларов (более 37 миллиардов рублей).

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В небоскребе разместят 310 жилых резиденций, более 210 гостиничных номеров, а десять этажей отдадут под учреждения здравоохранения. В частности, там появится готовый медицинский центр площадью более 11 тысяч квадратных метров. Во время работы сотрудники будут применять технологии уничтожения вирусов, внутри запустят системы вентиляции и фильтрации воды, а мебель покроют антимикробным материалом. Таким образом в Legacy Tower хотят создать единственную в своем роде жилую и оздоровительную городскую среду.

«Здесь у вас есть лечебно-оздоровительный центр, объединенный с отелем, резиденциями и башней, вмещающей в себя все. Объект, по сути, готов к пандемии. Однажды в будущем вы сможете найти здесь укрытие», — пояснил генеральный директор компании Royal Palm Companies Даниэль Кодси (Daniel Kodsi).

В январе 2020 года в Майами достроили 62-этажный небоскреб One Thousand Museum в виде экзоскелета. Здание стало последним проектом иракско-британского архитектора Захи Хадид. Работы велись на протяжении семи лет. Его сделали более чем из 4,8 тысячи кусков армированного стекловолокном бетона.