Нью-йоркским небоскребам предсказали крах

Владельцам небоскребов в Нью-Йорке приходится вкладывать миллиарды долларов в ремонт и реконструкцию, чтобы избежать предсказываемого экспертами финансового краха и оставаться конкурентоспособными на умирающем рынке офисной недвижимости, пишет Bloomberg.

В общей сложности сейчас ремонтируются около 1,34 миллиона квадратных метров офисных помещений на сумму в пять миллиардов долларов.

Материалы по теме Непростые смертные. Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд Красивая ошибка. Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?

Хозяева небоскреба Уолл-стрит, 60 решили провести капитальный ремонт стоимостью 250 миллионов долларов, чтобы привлечь потенциальных арендаторов, поскольку через несколько месяцев офисные помещения покинет его единственный съемщик — Deutsche Bank.

В центре Манхэттена завершается реконструкция векового бизнес-центра Пятая авеню, 295, на которую потратили 350 миллионов долларов. На ремонт 41-этажного небоскреба Пятая авеню, 660 владельцы выделили 400 миллионов долларов — после завершения работ на нескольких этажах зданий появятся открытые террасы и обновится стеклянный фасад.

«Для выхода на рынок с огромными площадями сейчас ужасное время, держателю недвижимости придется сильно вложиться в ремонт здания. Пройдут годы, прежде чем они вернут свои деньги», — заявила генеральный директор агентства недвижимости Wharton Property Advisors Рут Колп-Хабер.

В последнее время проблемы небоскребов связаны не только с отъездом арендаторов и переходом сотрудников на удаленную работу. В конце июля власти Китая запретили строительство небоскребов высотой более 500 метров после того, как в Шэньчжэне накренился 355-метровый небоскреб SEG Plaza.