Пентхаус высочайшего жилого здания выставили на продажу

На Манхэттене выставили на продажу пентхаус, расположенный в самом высоком жилом небоскребе мира Парк-авеню, 432, передает Bloomberg.

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Владелец пентхауса оценил его в 169 миллионов долларов, что почти вдвое больше изначальной цены в 2016 году (87,7 миллиона долларов). Квартира площадью 8255 квадратных футов (767 квадратных метров) с шестью спальнями, семью ванными комнатами и видом на Центральный парк Нью-Йорка находится на 96-м этаже. Новому владельцу останется дизайнерская мебель, произведения искусства и частный лифт. В рекламном описании пентхаус назван «трофеем, не похожим ни на один другой в мире».

Строительство небоскреба Парк-авеню, 432 завершилось в 2016 году. 426-метровое строение является третьим по высоте сооружением Нью-Йорка и самым высоким жилым зданием в мире. В нем находятся винные погреба с климат-контролем, библиотека, частный ресторан и кинозал.

В середине июля сообщалось, что самый дорогой пентхаус Москвы стоит 3,15 миллиарда рублей. Апартаменты площадью 950 квадратных метров находятся в доме №2 на улице 1-я Тверская-Ямская.