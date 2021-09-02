Путин заявил об упущенной выгоде на угольном рынке

Затягивание решения о развитии железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке привело к тому, что теперь Россия не способна в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой на глобальном рынке угля. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает ТАСС.

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«В свое время мы, что греха таить, затянули, можно сказать, с расширением пропускных возможностей железных дорог», — сказал глава государства. Путин отметил, что из-за проблем с инфраструктурой Россия не может нарастить экспорт. Это, по его словам, упущенная выгода для компаний, для бюджета регионов и всей страны, а также недополученные ресурсы, которые можно было бы направить на поддержку граждан и развитие территорий.

Российский энергетический уголь резко подорожал в Европе. С мая его цена выросла вдвое, достигнув 137 долларов за тонну (по сравнению с 74 долларами три месяца назад). По прогнозу агентства Platts, в ближайшее время уголь начнет вытеснять газ в качестве топлива для электростанций там, где для этого есть технические возможности.

Российский уголь востребован на Украине. В первом полугодии 2021 года страна нарастила импорт российского угля на 12,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,7 миллиона тонн. Поставщики заработали на этом 587,8 миллиона долларов.