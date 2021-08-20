В будущем чистой экономики усомнились из-за угля

Цены на австралийский энергетический уголь в порту Ньюкасл — бенчмарк для азиатского рынка — за последний год взлетели на 106 процентов и достигли 166 долларов за тонну. Как сообщает CNBC, столь резкий рост цен на один из наименее популярных в мире товаров связан со спросом на электроэнергию, проблемами с инфраструктурой и скачком мировых цен на газ.

Неожиданная востребованность энергетического угля, который сжигают для выработки электроэнергии, ставит под вопрос так называемый «энергетический переход» и заставляет усомниться в успехе «чистой» экономики. Уголь является наиболее углеродоемким ископаемым топливом с точки зрения выбросов, и, следовательно, при переходе на возобновляемые альтернативы его необходимо заменить в первую очередь.

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Пока политики и руководители предприятий постоянно заявляют о необходимости бороться с глобальным потеплением, многие по-прежнему полагаются на ископаемое топливо, чтобы удовлетворить растущий спрос на электроэнергию. При этом в начале августа мировые ученые-климатологи выступили с самым суровым предупреждением о скорости и масштабах климатического кризиса. В своем отчете межправительственная группа экспертов отметила, что ключевой температурный предел в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем может быть нарушен всего за десять лет, если не сократить выбросы парниковых газов немедленно. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал эти выводы «красным кодом для человечества» и заявил, что доклад «должен стать похоронным звоном для угля и ископаемого топлива, прежде чем они разрушат нашу планету».

Ранее в этом году Антониу Гутерриш призвал правительства, частные компании и местные власти «положить конец смертельной зависимости от угля» и свернуть все будущие глобальные проекты. По его словам, поэтапный отказ от угля был «самым важным шагом» для достижения целей Парижского климатического соглашения.

«Мы ожидаем, что доля угля в производстве энергии будет снижаться из-за энергетического перехода. Однако в среднесрочной перспективе ожидается рост спроса на уголь на развивающихся рынках с менее жесткими экологическими требованиями, в частности, в Индии, Пакистане и Вьетнаме», — рассказала Юлия Бучнева, директор по природным ресурсам агентства Fitch Ratings.

По ее словам, на США и ЕС приходится только 10 процентов мирового спроса на уголь, поэтому ожидаемое сокращение в этих странах слабо повлияет на мировой рынок. Fitch Ratings предполагает, что цены на уголь нормализуются до конца года и снизятся до 81 доллара.

Резкий рост цен коснулся энергетического угля не только из Австралии, но и из России. С мая цена за тонну выросла вдвое, достигнув 137 долларов.