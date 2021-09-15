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Великобритания оказалась на грани энергетической катастрофы

Bloomberg: пожар на подстанции обострил энергетический кризис в Великобритании
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Кадр: Bloomberg

Пожар на электрической подстанции может привести Великобританию на грань энергетической катастрофы. Кризис, который переживает страна на фоне слабой работы ветряных электростанций и резко подорожавшего газа, обострило прекращение подачи электричества из Франции, пишет Bloomberg.

Франция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Великобританию. Электричество поступает в страну через два кабеля, которые проходят через Ла-Манш. Один из них — IFA-1 — пострадал при пожаре и, по словам представителей коммунальной компании National Grid, возобновит работу не раньше 13 октября. Второй кабель на данный момент не поврежден, но по нему поступает тысяча мегаватт энергии — вдвое меньше, чем по первому.

Причина возгорания в ночь с 14 на 15 сентября еще выясняется, но эксперты отметили, что оно нанесло серьезный ущерб. Том Эдвардс из консалтинговой фирмы Cornwall Insight предупредил, что страна рискует оказаться без света, если хотя бы одна крупная электростанция выйдет из строя.

Авария на подстанции только усугубила ситуацию на британском энергетическом рынке. Безветренная погода оставила Великобританию без главного источника энергии и вынудила зависеть от газа, который сильно подорожал. С весны цена на топливо выросла в четыре раза. В среду, 15 сентября, октябрьские фьючерсы на газ приблизились к критической отметке в тысячу долларов и торговались на лондонской бирже ICE по 964 доллара за тысячу кубометров.

Близкий к правительству Великобритании источник сказал, что на обычных потребителях ситуация скажется в меньшей степени — государство будет сдерживать рост цен до апреля 2022 года. Сильнее пострадает тяжелая промышленность, но пока жалобы правительству не поступали.

Европа тоже переживает энергетический кризис — на континенте заканчиваются запасы газа перед зимой, Россия и Норвегия ограничили поставки, а возобновляемые источники не могут обеспечить стабильную подачу электричества.

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