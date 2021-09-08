Британцев оставили без света и тепла перед зимой

Грядущей зимой почти 100 тысяч британцев рискуют остаться без отопления и света, поскольку местные поставщики не справляются с резким скачком цен на газ и электроэнергию в Европе и уходят с рынка, сообщает Bloomberg.

Фирмы Pfp Energy и Moneyplus Energy оставили 94 тысячи своих клиентов без света и тепла. Из-за резкого роста цен на газ и электричество британские поставщики работают себе в убыток, продавая энергию своим клиентам дешевле, чем покупают сами.

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Однако директор по розничной торговле британского регулятора электроэнергии Ofgem Нил Лоуренс заверил, что клиентам Pfp Energy и Moneyplus Energy не о чем беспокоиться. Организация найдет новых поставщиков и обеспечит людей светом и газом.

Энергия резко подорожала в Великобритании на фоне волны повышения цен, захлестнувшей Европу. Текущие биржевые показатели более чем в два раза превышают средние уровни за последние пять лет. Низкие запасы газа в Европе привели к тому, что он стал дороже нефти в полтора раза. На данный момент в европейских хранилищах содержится недостаточно газа для того, чтобы полностью обеспечить людей теплом в зимний сезон. Ключевым фактором столь быстрого исчерпания запасов и роста цен эксперты называют действия «Газпрома». Эксперты также считают, что Великобритания может столкнуться с введением нормативного потребления газа после начала работы «Северного потока-2».