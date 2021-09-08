Украина нарастила поставки газа из Европы до максимума

Оператор ГТС Украины сообщил о максимуме поставок газа из Европы в августе

В августе объем поставок газа из Европы на Украину вырос до максимума за год, достигнув почти 567 миллионов кубометров. Об этом говорится в сообщении на сайте Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Всего с начала года Украина получила 1,7 миллиарда кубометров газа. Экспорт и реэкспорт за тот же период составил 886 миллиона кубометров.

По сравнению с июлем импорт газа в августе вырос на 68 миллионов кубометров. Такую динамику обеспечила Польша, нарастившая поставки в пять раз — с 7 до 35 миллионов кубометров. Однако основное направление импорта приходится на Венгрию — она отвечает за 87 процентов всего объема.

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Кроме того, в пресс-службе напомнили, что в августе на Украину из Румынии впервые поставили топливо через Трансбалканский газовый коридор. Тестовая партия включала 2,272 тысячи кубометров.

Ранее стало известно, что к 1 сентября объем запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) на Украине составил 18 миллиардов кубометров. Это на 30 процентов меньше, чем в тот же период прошлого года.

В последние годы Украина не закупает российский газ напрямую, однако имеет право на виртуальный реверс. Речь идет об отборе транзитного газа, идущего из России в Европу, по контракту с покупателем. В случае прекращения транзита поставки окажутся дороже, поскольку покупать придется газ, идущий по окружным маршрутам.

О возможности такого варианта, по мнению главы Оператора ГТС Сергея Макогона, говорит новый контракт России и Венгрии на поставки через «Турецкий поток», то есть в обход Украины. Украинский чиновник посчитал, что российская компания готова понести дополнительные расходы в политических целях.