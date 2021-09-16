Ценам на уголь пообещали взрывной рост

Goldman Sachs увеличил прогноз по стоимости энергетического угля в Азии почти в два раза

На фоне дефицита природного газа, восстановления спроса на электроэнергию и проблем в странах, где располагаются крупнейшие производители угля, цены на этот вид топлива в Азии могут показать взрывной рост. К такому выводу пришли аналитики американского инвестиционного банка Goldman Sachs, передают «Ведомости».

В четвертом квартале года они пообещали цены на энергетический уголь на уровне 190 долларов за тонну, хотя в прошлом прогнозе речь шла о ста долларах, то есть увеличение почти в два раза. Прогноз по стоимости на 2022 год повышен в полтора раза — с 85 долларов за тонну до 120 долларов.

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Выросли ожидания и по цене на коксующийся уголь со 155 долларов за тонну до 230 долларов в четвертом квартале этого года и до 175 долларов за тонну — в 2022-м. Накануне, 15 сентября, фьючерсы на энергетический уголь на лондонской бирже ICE торговались на уровне 182 долларов за тонну, а на китайской бирже Чжэнчжоу — 198,8 доллара. С августа цены на энергетический уголь на первой площадке выросли на 14 процентов, а на второй — на 40 процентов.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что за существенную часть роста отвечает конфликт Китая с Австралией, который обрушил поставки угля. Другим фактором стал значительный рост цены на газ, из-за чего использование угля стало выгоднее по всему миру.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов предположил, что Goldman Sachs излишне оптимистично оценивает перспективы угля, но сценарий не выглядит невозможным. Для этого, полагает эксперт, рынок должен поверить в дополнительные инвестиции в инфраструктурный сектор и избежать негативных факторов.

Управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что долгосрочного влияния на рынок ситуация не окажет. Например, к 2030 году США собираются полностью отказаться от выработки электроэнергии на угле, а многие компании продолжают разрабатывать существующие и новые месторождения, так что дефицита угля возникнуть не должно.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что задержки в развитии железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке не позволили стране использовать текущую ситуацию на глобальном рынке угля.

В свою очередь, спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что угольная стратегия страны, принятая в прошлом году, неминуемо провалится из-за экологической повестки.