Цены на газ в Европе резко упали

Стоимость газа в Европе начала резко падать после того как ранее устанавливала несколько рекордов. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К моменту публикации заметки цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила 749 долларов за тысячу кубометров.

В ходе торгов 15 сентября цена поднималась выше 900 долларов, затем котировки упали до 800 долларов за тысячу кубометров.

Причиной для панических настроений на газовом рынке Европы стал самый низкий за последние годы объем топлива в газохранилищах, а также сложности с поставками. Значительная часть сжиженного природного газа (СПГ) по-прежнему идет на азиатский рынок, а российский «Газпром» отказывается существенно наращивать поставки через Украину, несмотря на спрос.

Со своей стороны директор по коммуникациям европейской газовой ассоциации Eurogas Бронах О’Хаган считает, что Евросоюзу ничего не грозит в связи с временным ростом цен на природный газ. Однако в ближайшие дни Европу ожидает похолодание, которое может привести к дальнейшему росту стоимости газа, указывал в разговоре с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.