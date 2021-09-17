Глава «Газпрома» допустил новый рекордный рост цен на газ в Европе и дефицит

Глава «Газпрома» Миллер: цены на газ в Европе могут снова стать рекордными

Спотовая цена газа в Европе может снова обновить рекорды. Дальнейший рост цен на топливо допустил глава «Газпрома» Алексей Миллер, передает ТАСС.

Он отметил, что европейская газовая отрасль отстает в темпах закачки газа в хранилища на 22,9 миллиарда кубометров, и до наступления зимнего сезона этого точно не наверстать. Миллер считает, что Европа «войдет в зиму с дефицитом — вопрос только, с каким объемом дефицита». Даже при ценовых рекордах в Европе поставки топлива идут на азиатский рынок, который остается более привлекательным, отметил глава «Газпрома».

Миллер добавил, что конкурентным преимуществом «Газпрома» является его способность резко увеличивать производство. Компания обладает дополнительными мощностями на случай пикового спроса почти в 150 миллиардов кубометров газа, отметил он.

По данным Еврокомиссии, газохранилища ЕС заполнены на данный момент на 70 процентов, год назад этот показатель был 82 процента.

Биржевая стоимость природного газа на торгах 15 сентября поднималась выше 900 долларов за тысячу кубометров. Однако после этого цена начала резко падать и 16 сентября составила 749 долларов за тысячу кубометров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на газ в Европе к России не имеет отношения. Также он добавил, что ситуация сбалансируется с запуском газопровода «Северный поток-2».