Названа пострадающая от подорожания газа в Европе отрасль

Аналитики назвали химическую промышленность отраслью, пострадающей от роста цен на газ

Рост цен на газ в Евросоюзе затронет химическую промышленность, производство «синего» водорода и сталелитейные компании, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков объяснил, что ценовые показатели на газ напрямую влияют на конкурентоспособность в производстве азотных удобрений, в меньшей степени — в газохимии. Поэтому он назвал химическую промышленность отраслью, пострадающей от подорожания газе в Европе.

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Однако эти отрасли в Евросоюзе обычно проигрывали по уровню издержек производителям из регионов с дешевым газом — например, из США, Ближнего Востока и России. «В связи с чем зачастую Европейский союз использует инструмент антидемпинговых пошлин и квот для защиты внутренних производителей», — объяснил он.

Руководитель департамента энергетических проектов FinExpertiza в Венгрии Мате Тот добавил, что завышенные цены на газ отразятся на энергоемких отраслях — отоплении и производстве электроэнергии, поэтому увеличение расходов испытает «практически любой бизнес».

«Подвержена рискам химическая промышленность, как и производство водорода — например, в Германии преобладает не "зеленый" водород, а "синий", получаемый из газа», — заключил Тот.

Аналитик Центра Энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов заявил, что рост цен на газ уменьшит конкурентоспособность европейских химических и сталелитейных компаний.

Ранее биржевая стоимость природного газа на торгах 15 сентября поднималась выше 900 долларов за тысячу кубометров. Предполагается, что сложившаяся ситуация никак не повлияет на россиян.