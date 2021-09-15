Названы последствия резкого роста цен на газ в Европе для россиян

Директор ФЭР Пикин считает, что резкий рост цен на газ в Европе не скажется россиянах

На россиян резкое увеличение стоимости кубометра газа в Европе никак не повлияет, считает директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин. Также он назвал последствия изменения стоимости топлива для азиатского энергетического рынка, «Газпрома» и российского бюджета. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

С начала вторника, 14 сентября, рост цен на газ в Европе резко ускорился и вышел из-под контроля. В ходе торгов стоимость топлива выросла почти на семь процентов по сравнению с максимумом предыдущего дня, превысив 800 долларов за тысячу кубометров.

Такая ситуация складывается на фоне критически низкой заполненности европейских газохранилищ: по состоянию на середину сентября она на 15,5 процента ниже среднего показателя за последние пять лет.

Пусть хоть миллион долларов за кубометр будет цена, ничего не изменится

Сергей Пикин убежден, что резкие скачки цены на газ на европейском рынке никак не отразятся на российском потребителе. «Он этого не заметит, потому что наш внутренний рынок не зависит от внешнего. У них все по тарифам, либо по ценам, близким к тарифу. Пусть хоть миллион долларов за кубометр будет цена, ничего не изменится», — пояснил эксперт по энергетике.

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Обратная ситуация ждет европейского потребителя, считает Пикин. Он будет вынужден дорого заплатить за резкое повышение цены на газовом рынке, подчеркнул специалист.

Относительно остальных последствий директор Фонда энергетического развития высказался следующим образом: «Для Азии, пока у них спрос не возрастет, цена не будет конкурировать с Европой. Для "Газпрома" это больше выручки, для их акционеров — больше дивидендов, для бюджета — больше денег от экспорта и экспортных пошлин, для граждан — это выполнение программы газификации в срок», — рассказал Пикин.

Ранее доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев назвал динамику цен на газ в Европе очень высокой. По его мнению, вероятно, что стоимость за одну тысячу кубометров достигнет отметки в 1000 долларов уже в сентябре.