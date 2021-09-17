В «Газпроме» ответили на претензии депутатов Европарламента из-за цен на газ

В «Газпроме» прокомментировали получение Еврокомиссией письма от группы депутатов Европарламента с призывом провести антимонопольное расследование в отношении компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заверили в пресс-службе компании, поставки газа полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам. Также отмечается, что поставщик по мере возможностей стремится покрывать и дополнительный спрос. В компании также подчеркнули, что за 8,5 месяцев 2021 года «Газпром» увеличил экспорт газа в страны дальнего зарубежья до 138,6 миллиардов кубических метров.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 17 сентября заявил, что спотовая цена на газ в Европе может снова обновить рекорды. Он отметил, что европейская газовая отрасль отстает в темпах закачки газа в хранилища. По его мнению, регион «войдет в зиму с дефицитом».

Ранее 40 евродепутатов из Польши и стран Прибалтики выразили мнение, что деятельность поставщика российского газа могла поспособствовать росту цен на газ в Европе. В свою очередь, представитель ЕК Вивиан Лунела заявила, что комиссия считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов.