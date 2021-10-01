В Кремле оценили влияние выборов в Германии на «Северный поток-2»

Смена власти в Германии и формирование правящей коалиции после выборов в бундестаг не повлияют на сроки сертификации газопровода «Северный поток-2». Такую оценку дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, все ведомства в Германии продолжают работать, в том числе те, которые отвечают за сертификацию газопровода. «Поэтому никакой паузы в работе там нет и не предусматривается, работа идет своим чередом», — исключил перенос сроков сертификации Песков.

В конце сентября в ФРГ прошли парламентские выборы. По предварительным данным, первые два места заняли Социал-демократическая партия Германии и Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС и ХСС). Также в бундестаг проходят «Зеленые», «Альтернатива для Германии», Свободная демократическая партия и Левая партия. Теперь партиям потребуется время, чтобы договориться друг с другом и создать коалиции.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Перед вводом в эксплуатацию объект должен пройти сертификацию, которая займет не более четырех месяцев. Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что процедура завершится в начале 2022 года. В «Газпроме» надеются начать первые поставки в конце 2021 года.