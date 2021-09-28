В России назвали прокачку газа через «Турецкий поток» следствием политики Киева

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что выбор «Турецкого потока» в качестве трубопровода, по которому газ пойдет в Венгрию, стал следствием политики Украины. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
Ранее украинский генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль назвал более серьезную угрозу для страны, чем газопровод «Северный поток-2». По его мнению, «Турецкий поток» вызывает даже больше опасений, чем «Северный поток-2». «Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там», — объяснил генерал свою точку зрения в эфире телеканала «Украина 24».
Москаль напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока-2". Так у кого мы будем покупать?» — задался он вопросом
За что боролись на то и напоролись
Украина не берет во внимание то, что сама с начала 1990-х годов чинит препятствия для транспортировки газа через свою территорию. То, что Россия нашла другие варианты для транзита топлива, — это прямой результат их деятельности, считает Цеков.
«С конца 90-х годов Украина создавала огромные препятствия для транспортировки газа через свою территорию. Я думаю, что люди, особенно среднего возраста, хорошо помнят, как вплоть до конца года не решался вопрос о том, как будет транспортироваться газ в Европу и какие цены будут. Всегда в этом вопросе проблемы создавала Украина. Естественно, с учетом такого ненадежного партнера для России в вопросах поставки газа возникли идеи обходящих трубопроводов. То есть за что боролась Украина в конце 90-х годов, на то и напоролась», — отметил сенатор.
По его мнению, на Украине по какой-то причине убеждены, что весь мир должен работать на Киев в вопросах поставок газа. В случае же, если кто-то откажется от сотрудничества с ними, они начинают вредить, заметил Цеков. Он назвал такую политику неконструктивной. «На самом деле, то что делает Украина, создает проблемы и для Европы, и для России, но прежде всего для нее самой. Вот пусть изменят свою политику, это быстро все поправит», — высказался политик.
«Если вы начнете себя вести как нормальное государство, которое вспомнит, что на протяжении веков Россия была другом и братом, если вы начнете нормальным дружеским и товарищеским языком говорить с Россией и предлагать при этом нормальные условия для поставок газа через территорию Украины, никаких проблем и не будет. А они обращаются к Европе и Америке и фактически просят оплатить им их русофобию и русоненавистничество», — заметил член профильного комитета в Совфеде.
27 сентября «Газпром» подписал долгосрочное соглашение с Венгрией о поставках газа до 2036 года. Годовой объем составит 4,5 миллиарда кубометров. Поставки газа в Будапешт предусматривают частичный отказ от транзита газа через Украину: 3,5 миллиарда кубометров поступит из Сербии, один миллиард — из Австрии. Корректировка договора возможна через 10 лет. В 2020 году Россия экспортировала в Венгрию 8,6 миллиарда кубометров газа.
В МИД Украины заявили, что их удивило и разочаровало решение Венгрии. Генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил, что Киев значительно снизит или полностью остановит транзит газа в Венгрию.
Россия по «Турецкому потоку» поставляет газ в Турцию. Газопровод пролегает через Черное море и служит не только для импорта в саму страну, но и для транзита в Европу. Совокупная мощность «Турецкого потока» сегодня составляет 31,5 миллиарда кубометров.