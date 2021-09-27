На Украине пригрозили Венгрии полной остановкой транзита газа

«Оператор ГТС Украина»: Киев может остановить транзит газа в Венгрию через Украину

Киев может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину, пригрозил в своем Facebook генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон.

«Яркий пример политики Кремля в отношении Украины — как только появится техническая возможность обойти Украину в газовом транзите, "Газпром" запускает газ через более длинные, но собственные, транзитные газопроводы. "Северный поток-2" создает критические риски существующего транзита через Украину», — написал он.

В понедельник, 27 сентября, «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. В ведомстве добавили, что Венгрии выгоднее получать газ транзитом через газотранспортную систему Украины, которая позволяет «кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы».

14 сентября Киев фактически пригрозил Европе перекрыть поставки газа. Если «Северный поток-2» запустят, а поставки по украинскому маршруту окажутся слишком низкими, то Киев вынужден будет полностью переориентировать свою газотранспортную систему (ГТС) на внутренние нужды, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.