ФАС рекомендовала «Газпрому» увеличить продажи газа

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рекомендовала компании «Газпром» увеличить объемы реализации природного газа на биржевых торгах. Об этом говорится на сайте ведомства.

ФАС установила снижение объемов продажи. В августе объем неудовлетворенного спроса оказался около 1,1 миллиарда кубометров. «Начиная с 9 августа компания прекратила выставлять заявки на продажу на суточных торгах, что привело к сокращению объема продаж газа в августе по отношению к июлю 2021 года. Отсутствие необходимого уровня реализации газа для удовлетворения спроса привело в течение месяца к увеличению биржевых цен», — отметил регулятор.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с ценами на газ в Европе, которые выросли в четыре раза с весенних уровней, является результатом шантажа и энергетической войны, которую ведет «Газпром».

Причину он видит в стремлении компании как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2», чтобы с его помощью остановить транзит газа через Украину.

Ранее Госдепартамент США потребовал от России как можно скорее нарастить поставки газа в Европу через Украину. Между тем около 40 депутатов Европейского парламента направили в Еврокомиссию письмо с требованием начать антимонопольное расследование против «Газпрома».