Песков назвал «пропагандой» требования США о большей прокачке газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требования Госдепа США об увеличении объемов транзита газа через территорию Украины «пропагандой со знаком минус». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия», цитату приводит ТАСС.

Песков подчеркнул, что «Газпром» полностью выполняет взятые на себя обязательства по поставке газа в Европу, а скоро начнет экспортировать по дополнительным заявкам.

«Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать? Можно. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли "Газпром" дальше заключать контракты? "Газпром" заинтересован в этом», — отметил пресс-секретарь.

Также Песков отметил, что для России Европа — это главный партнер и потребитель газа. «"Газпром" при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надежность», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Дмитрий Песков допустил введение ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против Москвы. По его словам, ранее такие инициативы уже озвучивались, но «до сих пор никаких шагов предпринято не было».