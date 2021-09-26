В Кремле допустили введение ответственности за призывы к санкциям против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил введение ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против Москвы, передает ТАСС.

По его словам, ранее такие инициативы уже озвучивались, но «до сих пор никаких шагов предпринято не было». «Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там, — заявил официальный представитель Кремля. — Этот вопрос будет открытым до того, как мы как-то не сформируем свою позицию».

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь президента добавил, что в случае принятия новых санкций Россия будет отвечать «мудро».

Ранее Песков заявил, что возможное принятие США новых санкций в отношении 35 россиян станет наихудшим сценарием развития отношений двух государств.

24 сентября стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий новые санкции. Рекомендуется ввести ограничительные меры против 35 человек, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, Песков, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова и другие. По мнению комитета по процедурным вопросам палаты, они причастны к нарушению прав человека. Попавшим под санкции запрещается въезд в США, их активы в американских банках будут арестованы.