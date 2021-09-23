Конгресс США подготовит санкции против 35 россиян

Комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который может предусматривать санкции в отношении 35 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Вашингтон собирается подготовить санкции в отношении 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, причастных, по мнению США, к нарушениям прав человека. При этом Россия неоднократно заявляла, что в стране соблюдаются все права граждан, отрицая подобные необоснованные обвинения. В августе посольство России посоветовало Госдепартаменту обратить внимание на нарушение прав человека в своей стране, вместо того, чтобы критиковать Москву.

В списке оказались премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин.

Также ограничения могут ввести в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы «Газпрома» Алексея Миллера, главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, гендиректора «Первого Канала» Константина Эрнста и ряда других лиц.

Текст поправки был инициативой конгрессмена-демократа Тома Малиновски. Политик предложил, чтобы в течение 180 дней после принятия закона президент США Джо Байден представил соответствующим комитетам конгресса заключение о том, подлежит ли кто-то из упомянутых лиц включению в санкционный список.

В июне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы из-за ситуации с Алексеем Навальным.

